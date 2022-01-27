Звездный психолог Тлиашинова рассказала, с чем к ней обращался Филипп Киркоров

Фото: Youtube/Super!

Звездный психолог и популярный блогер Инна Тлиашинова рассказала, с чем к ней обращался Филипп Киркоров.

— Я не могу сказать, что у Филиппа были проблемы вообще. У него такая подсознательная конфигурация, что он царь, лидер и номер один. Такие люди приходят не с проблемами, а когда у них есть вопросы, когда человек в тупике. Я думаю, что не я эксперт для Филиппа, а он для меня. Он дает мне советы житейские, психологические. Для меня этот человек — легенда, — сказала блогер в интервью для YouTube-канала Super.

Тлиашинова отметила, что у нее с Киркоровым отношения довольно близкие и они общаются не только как психолог и клиент:

— Я никогда не могла подумать, что он полюбит меня, выберет меня своим сердцем как человека, который будет приближен к нему. Он говорил, что он любит. И это взаимно. Как и с Яной, и с другими людьми, с которыми я сейчас общаюсь.

Инна Тлиашинова поддерживает дружеские отношения со многими звездами шоу-бизнеса, делает разборы Ксении Собчак, Тине Канделаки, Ольге Бузовой, однако нередко ее деятельность подвергается критике, и часть пользователей соцсетей считает, что психолог занимается инфоцыганством.

Личный тренер и блогер Елена Блиновская решила протестировать аналог новой функции Instagram и заработать на своих подписчиках.