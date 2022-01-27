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«Кто может себе это позволить»: Блиновская нашла новый способ заработка на подписчиках

Георгий Соланович

Общество
«Кто может себе это позволить»: Блиновская нашла новый способ заработка на подписчиках
Фото: instagram/elena_blinovskaya

Личный тренер и блогер Елена Блиновская решила протестировать аналог новой функции Instagram. Информацией об этом она поделилась на своей странице в социальной сети.

Блиновская рассказала о платной подписке на любимых блогеров. Такой функции еще нет во многих странах, в том числе и в России. Личный тренер придумала собственную версию нововведения — платные сторис. Блогер для ограниченного круга лиц будет выкладывать информацию о своей личной жизни и о путях заработка. Эксклюзивы будут стоить десять тысяч рублей в неделю.

— Мне не нужно много народа — нужны лишь те, кто легко может себе это позволить. Если для вас это сейчас «нелегко», просто забейте — значит, рано, — уточнила Блиновская в Instagram.

В январе журналист и блогер Ксения Собчак вступилась за бизнес-тренера Елену Блиновскую после последовавших в адрес коуча обвинений в торговле воздухом. Блиновская дала интервью Собчак и рассказала, как она зарабатывает деньги, после чего зрители обвинили мотивационного тренера в воровстве и заработке на пустом месте. Собчак, к удивлению большинства, выступила в защиту Блиновской.

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