Астрологи назвали лучших мам среди знаков зодиака

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Женщины, рожденные под знаками зодиака Телец, Рыба и Рак, станут прекрасными мамами. Об этом сообщил портал Uznayvse.ru.

Девушки-Тельцы способны окружить ребенка заботой и вырастить из него человека доброго, но независимого и с характером. Тельцы терпеливы, разумны и всегда готовы прийти на помощь.

Рыбы вырастят из ребенка открытую, творческую и сильную личность. В своем ребенке они увидят и разовьют что-то особенное — изюминку, талант, который впоследствии выделит человека из серой массы.

Женщины-Раки, если будут контролировать свои порывы бесконечной любви и заботы, тоже станут отличными матерями. В семье они видят смысл жизни. Раки одарят ребенка любовью и заботой и вырастят добрую и счастливую личность, передает Uznayvse.ru.

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