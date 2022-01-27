МВД объявило в розыск блогера Хизри Запирова и его помощницу Лусик Карапетян

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Блогера Хизри Запирова объявили в федеральный розыск. Это следует из базы данных «Розыск» МВД России.

— Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса, — говорится карточке ведомства.

О какой именно статье УК идет речь, не уточняется.

Фото: Скриншот базы данных МВД РФ

По данным Telegram-канала «112», 26-летнего Запирова обвиняют в мошенничестве. Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы на исход спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, МВД также объявило в розыск подругу и помощницу Запирова Лусик Карапетян. Однако сама она заявила, что находится на лечении в Германии. Все обвинения девушка отвергает.

СПРАВКА «ВМ»

Хизри Запиров ведет блог в соцсети Instagram. Там он размещает видеоролики с шутками, пранками и ездой на автомобилях премиум-класса. На страницу Запирова в Instagram подписаны почти 8 миллионов человек.