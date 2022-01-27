Пенсии, зарплаты учителей и больницы: Воробьев выступил с обращением к жителям Подмосковья

Фото: mosreg.ru

В 2022 году запланировано открытие 23 новых объектов здравоохранения в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в четверг, 27 января, в ходе своего обращения к жителям.

Он отметил, что в текущем году в Подмосковье заработают 20 общеобразовательных школ и детских садов. При этом всего до 2024 года в регионе откроются свыше 100 школ.

— Запись к врачам будет осуществляться через IP-телефонию. Подмосковным врачам пообещали дополнительные выплаты от 30 до 50 тысяч рублей за участие в программе «Приведи друга» — за трудоустройство специалиста в систему здравоохранения по их рекомендации. В Подмосковье врачам под строительство дома предоставят более 1000 земельных участков, — заявил глава Московской области.

Воробьев подчеркнул, что заработная плата региональных учителей также увеличится с сентября этого года.

Кроме того, некоторым жителям Подмосковья старше 65 лет повысят пенсии.

— Одиноким пенсионерам старше 65 лет и с низким доходом увеличат пенсию до 17 тысяч рублей., — сообщил Воробьев.

Помимо этого, запланирован запуск в 2023 году участков Зеленоград — Раменское и Апрелевка — Железнодорожный третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров.

— В этом году откроют движение по Северному обходу Лобни и завершат реконструкцию Лобненского и Шереметьевского шоссе, — цитирует «Мослента» слова губернатора.

До этого Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области планируется обеспечить постоянное прибытие бригад скорой помощи по месту вызова в нормативные сроки. Для этого количество бригад увеличат почти в два раза.