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Число бригад скорой помощи в Подмосковье увеличат почти в два раза

Ирина Игнатенко

Общество
Число бригад скорой помощи в Подмосковье увеличат почти в два раза
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Московской области планируется обеспечить постоянное прибытие бригад скорой помощи по месту вызова в нормативные сроки. Для этого количество бригад увеличат почти в два раза. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в начале года в регионе было 440 бригад скорой помощи. Но они не успевали обслуживать все вызовы вовремя и оказать необходимую медицинскую помощь жителям области.

— Мы понимали, что это не соответствует запросу. В этом году таких бригад будет уже 700. Почти в два раза больше машин скорой помощи, — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в этом году специалисты также проведут дополнительную наладку IP-телефонии, чтобы скорая неотложная помощь приезжала в кратчайшие сроки, передает РИАМО.

В Подмосковье также увеличится количество объектов здравоохранения. Еще 23 новых объекта планируется открыть в течение этого года. В частности, масштабный современный медицинский комплекс появится на территории Истры. Его планируют возвести примерно через шесть–восемь месяцев.

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