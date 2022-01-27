Медведев заявил об отсутствии у России страха перед западными санкциями

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Россия не боится западных ограничений, в том числе и тех «адских» санкций, которые ранее были анонсированы в США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило, — сказал политик.

Он также напомнил о словах бывшего президента США Барака Обамы, который несколько лет назад заявил, что экономика России была «разорвана в клочья».

Медведев заявил, что теперь Обама находится на пенсии, а российская экономика процветает.

Зампред Совбеза подытожил, что экономика в РФ развивается не без трудностей, однако это не мешает ей становиться лучше, передает ТАСС.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.