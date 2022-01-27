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«Сплю по три часа в сутки»: стал известен размер заработка Анастасии Макеевой

Георгий Соланович

Общество
«Сплю по три часа в сутки»: стал известен размер заработка Анастасии Макеевой
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Согласно оценкам экспертов, российская актриса Анастасия Макеева в месяц зарабатывает около 11 миллионов рублей.

В прошлом году актриса вышла замуж. Своего супруга Романа Малькова она представила как успешного бизнесмена и заявила, что он неплохо зарабатывает. Однако фанаты Макеевой уверены — ее заработок в разы больше. Эксперты оценивают ежемесячный доход артистки в 11 миллионов рублей. Актриса объясняет такие цифры своей трудоспособностью.

— Вы видели мой график? Я работаю как лошадь! Я сплю по три часа в сутки, — резюмировала она в беседе с Пятым каналом.

Более того, в 2021 году Макеева купила несколько квартир в Турции и открыла собственный косметический бренд.

Макеева ранее опубликовала в личном блоге фотографию без макияжа и фотошопа. Звезда предстала перед публикой в спортивном костюме нежно-розового цвета и шубе на фоне автомобиля. Волосы актриса небрежно собрала в пучок. Несмотря на плотный график перед новогодними праздниками, на лице Макеевой не осталось следа от усталости и переутомления.

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