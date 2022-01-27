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В Подмосковье стартовала программа поддержки медиков «Приведи друга»

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье стартовала программа поддержки медиков «Приведи друга»
Фото: Pixabay

С 2022 года в Подмосковье начала действовать программа поддержки медицинских работников «Приведи друга». Если медицинский специалист приведет нового сотрудника, то получит единоразовую выплату. О старте программы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр или профессиональный хирург, или онколог, уролог, — отметил он.

По словам Воробьева, система здравоохранения региона нуждается в дополнительных кадрах.

Выплата в рамках программы составит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от оклада специалиста, передает «360».

Он напомнил, что в регионе действуют и другие меры поддержки врачей. В частности, специалисты могут получить земельные участки для строительства дома или оформить социальную ипотеку.

До этого Андрей Воробьев анонсировал открытие 23 медучреждений в Подмосковье в 2022 году. Среди них планируется открыть восемь новых поликлиник.

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