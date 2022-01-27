Москвичам рассказали о мероприятиях Музея транспорта в феврале

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Масштабную программу подготовили специалисты Музея транспорта на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве на февраль. Жители и гости города смогут побывать на мастер-классах и кинопоказах, а также принять участие в лекциях.

Так, например, каждые выходные дни с 13:00 до 16:00 художник и дизайнер Мария Кашмина покажет детям собственные модели автомобилей и расскажет им, как создать свои машинки из пластилина или с помощью фломастеров и карандашей. Мероприятия пройдут в формате COVID-free. Стоимость входного билета — 200 рублей.

Помимо этого, 9 февраля состоится лекция «Роль БКЛ в трансформации транспортной системы Москвы». В рамках мероприятия посетители узнают о формировании транспортной инфраструктуры города. Для посещения занятия необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе и паспорт.

13 февраля в Музее транспорта пройдет кинопоказ «Берегись автомобиля». Культурное учреждение совместно с киностудией «Мосфильм» покажет жителям и гостям столицы легендарную кинокартину Эльдара Рязанова.

С подробностями программы мероприятий на феврале можно ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы пополнят уникальным ретровагоном поезда метрополитена.