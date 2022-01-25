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Уникальный экспонат пополнит коллекцию Музея транспорта Москвы

Наталья Тростьянская

Общество
Уникальный экспонат пополнит коллекцию Музея транспорта Москвы
Метровагон типа «Б» ждет комплексная реставрация, после чего он пополнит коллекцию Музея транспорта Москвы / Фото: Пресс-служба Музея транспорта Москвы

Вчера сотрудники Музея транспорта Москвы рассказали о пополнении экспозиции уникальным ретровагоном поезда метрополитена столицы типа «Б». Редкий экспонат нашли в Вологодской области.

Вагоны второго типа — «Б» — для подвижного состава московского метро делали на Мытищинском машиностроительном заводе. Сначала они курсировали только по Сокольнической линии, затем стали ходить по Арбатско-Покровской, а с сентября 1938 года и по Замоскворецкой. Впрочем, дольше всех они продержались на синей ветке. В середине XX века открыли депо «Измайлово» и перекинули туда вагоны типа «Б». Они продолжали выходить на Арбатско-Покровскую линию до конца января 1975 года.

— Появление в нашей коллекции вагона типа «Б» — большая удача, — подчеркнула директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. — Раньше считалось, что ни одного вагона этой серии в пригодном для восстановления состоянии не сохранилось.

Уникальный экземпляр все это время стоял на территории одного из заводов в Вологодской области. Возможно, никто о нем так и не узнал бы, если бы не случай: у предприятия сменился собственник.

— Мы приобрели завод и обнаружили на его территории старый вагон, — рассказал управляющий директор одной из крупнейших компаний по заготовке древесины Вадим Захаров. — Стали думать, что с ним делать. Коллеги узнали, что Музей транспорта Москвы предлагает всем желающим принять участие в акции по сбору экспонатов. Нам показалось, что это отличный вариант, поэтому с радостью передали метровагон музею.

Сейчас его ждет комплексная реставрация, после чего он станет полноценным участником выставочных проектов Музея транспорта Москвы. К слову, вагон не единственный экспонат, который попал в коллекцию по программе «Делаем музей вместе». Она стартовала в конце августа прошлого года. Передать в музей можно любые предметы, связанные с историей московского транспорта — как общественного, так и личного. Это могут быть, например, навигационные таблички, номерные знаки, расписания автобусов, старые фотографии и многое другое.

— Чаще всего нам предлагают проездные. Среди них, например, бумажные билеты для касс-автоматов метро 1949–1951 годов, — поделилась Бондаренко. — Есть и униформа работников транспортных служб, старые игрушечные автомобили и, конечно, настоящие машины.

Среди самых необычных экспонатов — светофор 1950–1960-х годов.

КСТАТИ

Фонды музея хранят более 250 видов транспорта. На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе и в депо Московского метрополитена проходит реставрация части этой техники.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 2010 году к 75-летию метрополитена на Сокольнической линии пустили состав, стилизованный под первый поезд столичной подземки, состоящий из вагонов типа «А».

ЦИФРА

162 вагона типа «Б» всего сделал Мытищинский завод. Они выпускались с октября 1937-го по январь 1939 года.

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