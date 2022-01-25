Уникальный экспонат пополнит коллекцию Музея транспорта Москвы

Метровагон типа «Б» ждет комплексная реставрация, после чего он пополнит коллекцию Музея транспорта Москвы / Фото: Пресс-служба Музея транспорта Москвы

Вчера сотрудники Музея транспорта Москвы рассказали о пополнении экспозиции уникальным ретровагоном поезда метрополитена столицы типа «Б». Редкий экспонат нашли в Вологодской области.

Вагоны второго типа — «Б» — для подвижного состава московского метро делали на Мытищинском машиностроительном заводе. Сначала они курсировали только по Сокольнической линии, затем стали ходить по Арбатско-Покровской, а с сентября 1938 года и по Замоскворецкой. Впрочем, дольше всех они продержались на синей ветке. В середине XX века открыли депо «Измайлово» и перекинули туда вагоны типа «Б». Они продолжали выходить на Арбатско-Покровскую линию до конца января 1975 года.

— Появление в нашей коллекции вагона типа «Б» — большая удача, — подчеркнула директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. — Раньше считалось, что ни одного вагона этой серии в пригодном для восстановления состоянии не сохранилось.

Уникальный экземпляр все это время стоял на территории одного из заводов в Вологодской области. Возможно, никто о нем так и не узнал бы, если бы не случай: у предприятия сменился собственник.

— Мы приобрели завод и обнаружили на его территории старый вагон, — рассказал управляющий директор одной из крупнейших компаний по заготовке древесины Вадим Захаров. — Стали думать, что с ним делать. Коллеги узнали, что Музей транспорта Москвы предлагает всем желающим принять участие в акции по сбору экспонатов. Нам показалось, что это отличный вариант, поэтому с радостью передали метровагон музею.

Сейчас его ждет комплексная реставрация, после чего он станет полноценным участником выставочных проектов Музея транспорта Москвы. К слову, вагон не единственный экспонат, который попал в коллекцию по программе «Делаем музей вместе». Она стартовала в конце августа прошлого года. Передать в музей можно любые предметы, связанные с историей московского транспорта — как общественного, так и личного. Это могут быть, например, навигационные таблички, номерные знаки, расписания автобусов, старые фотографии и многое другое.

— Чаще всего нам предлагают проездные. Среди них, например, бумажные билеты для касс-автоматов метро 1949–1951 годов, — поделилась Бондаренко. — Есть и униформа работников транспортных служб, старые игрушечные автомобили и, конечно, настоящие машины.

Среди самых необычных экспонатов — светофор 1950–1960-х годов.

КСТАТИ

Фонды музея хранят более 250 видов транспорта. На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе и в депо Московского метрополитена проходит реставрация части этой техники.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 2010 году к 75-летию метрополитена на Сокольнической линии пустили состав, стилизованный под первый поезд столичной подземки, состоящий из вагонов типа «А».

ЦИФРА

162 вагона типа «Б» всего сделал Мытищинский завод. Они выпускались с октября 1937-го по январь 1939 года.