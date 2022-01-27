Звездный психолог рассказала, как пыталась исцелить МакSим онлайн

Фото: Youtube/Super!

Звездный психолог Инна Тлиашинова рассказала, как пыталась помочь певице МакSим, которая летом 2021 года тяжело переболела коронавирусом.

Тлиашинова поделилась, что в одном из прямых эфиров подписчики попросили ее помочь певице, которая на тот момент была в реанимации. Для проведения «разбора», то есть метода помощи, который использует психолог, необходимо получить согласие человека. Певица была в коме, и несмотря на это, психолог все равно решила провести практику и помочь ей.

— Мы сделали практику, несколько тысяч человек. Мы просто пожелали ей выздоровления. И шесть дней я делала закрытый разбор дома. Я думала, что потом, когда ее встречу, я порадуюсь, что она жива. Делай добро и не жди в ответ, — сказала психолог в интервью для YouTube-канала Super.

Блогер не знает, в курсе ли певица, что она помогала восстановить ей здоровье, и не считает, что это важно, так как ее жизнь слишком бурно развивается.

До этого Тлиашинова рассказала, зачем к ней обращался Филипп Киркоров.