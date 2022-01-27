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Около 40 участков предоставит столица для возведения пути Киевского направления МЖД

Виктория Сикерина

Город
Около 40 участков предоставит столица для возведения пути Киевского направления МЖД
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Столица предоставит РЖД земельные участки для строительства третьего главного пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг, 27 января.

В ведомстве отметили, что объекты появятся в поселениях Внуковское, Кокошкино, деревне Толстопальцево и на Чоботовской аллее. Соответствующий проект уже одобрили в градостроительно-земельной комиссии столицы.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что в рамках проекта город предоставит РЖД 39 участков. Их общая площадь превысит один гектар.

— Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство третьего главного пути на участке Солнечная — Апрелевка в рамках реализации проекта «Развитие Московского узла», — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства.

До этого сообщалось, что специалисты уложили 2,9 тысячи километров бесстыковых путей на маршрутах Российских железных дорог (РЖД) за 2021 год. Это позволило сократить уровень шума во время движения составов.

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