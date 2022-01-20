Около трех тысяч километров бесстыковых путей уложили на РЖД за минувший год

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты уложили 2,9 тысячи километров бесстыковых путей на маршрутах Российских железных дорог (РЖД) за 2021 год. Это позволило сократить уровень шума во время движения составов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 20 января.

Уточняется, что за указанный период железнодорожники отшлифовали порядка 27 километров рельсов и тысячу стрелок. Еще свыше 49 тысяч стыков заделали алюминотермитной сваркой.

Помимо этого, сотрудники РЖД установили более 41 километра шумозащитных экранов и около 17 миллионов амортизирующих прокладок на путях.

— В 2021 году проведены испытания новых технологий для снижения шума от вагонных замедлителей на сортировочных станциях с эффектом до 25 дБА, а также шумозащитных экранов из деревобетона — они снижают шум на 15 дБА, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

До этого стало известно, что РЖД в 2021 году перевезли 38 тысяч домашних питомцев без надзора их хозяев. Чаще всего в минувшем году собак и кошек перевозили из Москвы, Петербурга и Волгограда.