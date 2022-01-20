Около трех тысяч километров бесстыковых путей уложили на РЖД за минувший год
Специалисты уложили 2,9 тысячи километров бесстыковых путей на маршрутах Российских железных дорог (РЖД) за 2021 год. Это позволило сократить уровень шума во время движения составов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 20 января.
Уточняется, что за указанный период железнодорожники отшлифовали порядка 27 километров рельсов и тысячу стрелок. Еще свыше 49 тысяч стыков заделали алюминотермитной сваркой.
Помимо этого, сотрудники РЖД установили более 41 километра шумозащитных экранов и около 17 миллионов амортизирующих прокладок на путях.
— В 2021 году проведены испытания новых технологий для снижения шума от вагонных замедлителей на сортировочных станциях с эффектом до 25 дБА, а также шумозащитных экранов из деревобетона — они снижают шум на 15 дБА, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.
До этого стало известно, что РЖД в 2021 году перевезли 38 тысяч домашних питомцев без надзора их хозяев. Чаще всего в минувшем году собак и кошек перевозили из Москвы, Петербурга и Волгограда.