«Провокатор роста опухоли»: диетолог Соломатина рассказала, какие фрукты вызывают рак

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Консервированные фрукты могут спровоцировать возникновение раковых опухолей. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, опасны не сами фрукты, но сахар, в них содержащийся.

— Абсолютно бешеное количество сахара будет воздействовать на поджелудочную железу, если есть такие консервы банками. Сахар будет повышать уровень глюкозы в крови. Будет выбрасываться большое количество инсулина, особенно если уже есть инсулинорезистентность. А инсулин — провокатор роста раковой опухоли в том числе, — уточнила диетолог.

Она также добавила, что «бешеное количество сахара» содержится именно в консервированных фруктах. Наличие сахара в подобных продуктах выгодно производителям, так как если фрукты будут храниться в собственном соку, они быстро испортятся, передает «Москва 24».

26 января стало известно, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, могут спровоцировать возникновение рака желудка. Такие продукты консервируют с помощью соли и кислоты. При избыточном употреблении соли разрушается много клеток, из-за чего есть риск развития онкологии.