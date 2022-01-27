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Политолог объяснил отказ Путина ехать в Мюнхен на конференцию

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог объяснил отказ Путина ехать в Мюнхен на конференцию
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин не поедет на конференцию в Мюнхен, поскольку западные политики не намерены его слушать. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.

Он отметил, что было бы более чем странно, если бы российский лидер согласился принять участие в этом мероприятии. Рар напомнил, что Путин был на подобной конференции 15 лет назад. Тогда он попытался использовать трибуну этой конференции, чтобы призвать НАТО не расширяться дальше, указать на необходимость переговоров о европейской общей безопасности.

— Прошло 15 лет, и сегодня Путина еще меньше слушают, чем тогда. В такой ситуации Путину нечего делать на этой конференции, — отметил Рар в комментарии НСН.

Политолог добавил, что Владимир Путин мог бы принять участие в конференции только в том случае, если бы США согласились всерьез работать над российскими предложениями по гарантиям безопасности. Но какой ответ дали Штаты в письменном виде, пока не ясно.

Президент Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом мероприятие впервые с 2020 года должно пройти в очном формате.

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