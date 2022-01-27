«Было погано»: Самбурская рассказала о своих симптомах «омикрона»

Фото: instagram/samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская заразилась «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Она уточнила, что, скорее всего, инфекцией заразилась 16 января в аэропорту Пунта-Каны. Следующие дни актриса плохо спала, у нее болел нос, в теле ощущалась ломота, температура подскочила до 37,3.

— Две полоски не обрадовали. <...> Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения, дальше состояние стало улучшаться постепенно, — рассказала Самбурская в Instagram.

24 января артистка сдала два теста на коронавирус, оба оказались отрицательными. Однако звезда не уверена, что все закончится так просто, ведь, по словам Самбурской, она до сих пор страдает от осложнений после коронавируса, хотя до этого болела аж в 2020 году.

— Отделалась легким испугом, называется. Но какие будут последствия — еще непонятно. После моего первого опыта перенесенного ковида в декабре 2020-го я до сих пор огребаю побочку. Так что берегите себя по возможности, — добавила актриса.

26 января Настасья Самбурская поделилась откровенными снимками в купальнике. На кадрах отдохнувшая в Доминикане артистка позирует в розовом бикини и кепке.