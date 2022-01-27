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Денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья введут в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья введут в Подмосковье
Фото: mosreg.ru

В Московской области появится специальный сертификат для жителей, которые попали в программу расселения аварийного жилья. Размер субсидии составит 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

До 15 марта 2022 года жители Подмосковья смогут подать заявление, если дом признан аварийным, получить денежные средства и приобрести себе жилье.

Губернатор региона уже не раз отмечал важность расселения из аварийного жилья. В решении вопроса немаловажную роль играет федеральное регулирование.

Для увеличения масштабов расселения необходимы значительные ресурсы, добавил он.

В конце прошлого года ключи от новых квартир получили тридцать переселенцев из аварийных домов Зарайска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Семьям предоставили благоустроенное жилье с современной отделкой, передает «360».

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года обманутые дольщики Московской области смогут бесплатно получить юридическую помощь. Об этом рассказал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

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