Регина Дубовицкая рассказала, что артисты «Аншлага» вынуждены влезать в долги

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Артисты юмористической передачи «Аншлаг» живут в долг из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила российская телеведущая Регина Дубовицкая.

По ее словам, юмористы находятся не в лучшем положении — их выступления отменяют по всей России. В связи с этим люди остаются без денег. Дубовицкая надеется, что в скором времени ситуация улучшится. Однако телеведущая отметила, что до сентября каких-либо изменений ждать не стоит.

Артистка на данный момент снимает передачи и получает заслуженные деньги. От недостатка финансов она не страдает.

— Делаю программы, за которые получаю зарплату. А артисты за съемки в «Аншлаге» ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг, — резюмировала она в разговоре с «Собеседником».

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