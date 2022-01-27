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Названы условия перевода школьников на дистанционное обучение в подмосковных школах

Ирина Игнатенко

Общество
Названы условия перевода школьников на дистанционное обучение в подмосковных школах
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Карантин в школах Подмосковья вводят в тех классах, где хотя бы один из учеников заболел коронавирусной инфекцией. Карантин длится на протяжении недели, занятия в этот период проводятся в удаленном режиме. Об этом сообщила директор школы № 11 Сергиева-Посада Валентина Варенова.

Она отметила, что таковы на сегодняшний день распоряжения губернатора региона Андрея Воробьева и Роспотребнадзора.

— Система такова: если в классе заболел один ребенок, то весь класс выводится на карантин на семь дней. И для всех детей этого класса проводятся дистанционные занятия, — отметила Варенова в комментарии «Радио 1».

Она отметила, что таких классов в Московской области немного.

Варенова также уточнила, что в подмосковных школах соблюдаются все санитарные нормы, включая утреннее измерение температуры, а также социальное дистанцирование во время мероприятий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение. По его словам, подобных планов пока нет. Он уточнил, что такие вопросы решаются в оперативном штабе правительства.

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