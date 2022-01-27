Психиатр сообщил, что стресс повышает вероятность заболеть коронавирусом

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Психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг оценил влияние стресса на иммунную систему человека.

По словам эксперта, стресс, возникший из-за различных «ковидных» ограничений, сугубо индивидуален. Есть те, кто все происходящее переносит достаточно легко и старается не зацикливаться на тревожных новостях. Другие же люди воспринимают это слишком серьезно, у многих возникают страхи и опасения за свое здоровье.

— Хроническое длительное стрессовое воздействие на нашу психику, связанное с ограничениями и боязнью заразиться и умереть, приводит к тому, что у человека снижаются защитные силы организма и он-таки заражается! И это заражение проходит гораздо тяжелее, чем, скажем, у усредненного индивидуума, — отметил эксперт в комментарии ОСН.

Эксперт добавил, что защитные силы организма при страхе, тревоге, беспокойстве падают и тогда даже обычная ОРВИ или грипп могут привести к печальным последствиям и осложнениям.

До этого семейный психолог Евгений Кульгавчук дал советы, как пережить постковидный синдром.