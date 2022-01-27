Кардиохирург назвал главные симптомы тромбоза

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Кардиохирург Заур Шугушев рассказал, на какие жалобы стоит обратить внимание и какие факторы риска существуют при тромбозе.

Он объяснил, что тромбы — это сгустки крови, которые образуются в сосуде, а тромбоэмболы — это тромбы, которые оторвались с потоком крови.

— Чтобы возник тромб, необходимы три условия: замедление естественного кровотока, проблема сосудистой стенки и повреждение клетки. Факторы риска — атеросклероз, гипертония, варикозная болезнь, курение, длительные перелеты, некоторые лекарственные препараты, например, оральные контрацептивы, а также различные хирургические операции и перенесенные вирусные инфекции, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

За последние годы количество тромбозов увеличилось за счет того, что коронавирус повреждает стенки сосудов и вызывает тромбообразование.

Кардиохирург отметил, что важно разделить артериальный и венозный тромбоз:

— Второй более безопасен для жизни. При нем нога может увеличиться в объеме, могут появиться болезненные ощущения, нарушение пигментации, а также судороги икроножных мышц, температура одной ноги локально станет выше. С этими симптомами нужно срочно обратиться к врачу. Последствиями артериального тромбоза являются инфаркты и инсульты.

Кандидат медицинских наук Инна Кононенко назвала продукты, которые помогают защититься от тромбоза.