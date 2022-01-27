Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный артист России Лев Лещенко признался, что изменил отношение к песне «День Победы».

По словам артиста, раньше эта композиция звучала скорее как марш победителей, а теперь он исполняет ее с другим настроением.

— Это был марш победителей. А сегодня я пою это по-другому. На концерте я буду петь ее как песню памяти. Не бравурно, а как бы вспоминая тех, кто подарил нам эту жизнь, спокойно, — пояснил Лещенко в комментарии «Царьграду».

Лещенко уточнил, что каждая эпоха диктует, определяет настроение и отношение к тому или иному произведению. С каждым годом в живых остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому настроение песни изменилось.

Жизнь меняется, поэтому произведение можно трансформировать, актуализировать, добавил артист. Но при этом нельзя впадать в обратную крайность и совсем уходить от истоков и традиций, заключил Лещенко.

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