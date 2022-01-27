Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Коронавирус выявили у тренера сборной России по биатлону

Георгий Соланович

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Коронавирус выявили у тренера сборной России по биатлону
Фото: ZERKALO

Положительный результат на коронавирус дал первый тест тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Башкирова.

— Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ, — уточнил Башкиров.

Сборная России по биатлону прибыла на Олимпийские игры в Пекин утром 27 января, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что пять членов сборной РФ по биатлону не пустили на рейс, который должен был доставить отечественную команду на Олимпиаду в Китай. Отмечается, что у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского тест на коронавирус показал положительный результат.

ПЦР-тесты у остальных членов сборной отрицательные.

В результате случившегося вылет российской команды в Пекин перенесли на день. За это время они должны разобраться с документами и подтвердить, что они переболели COVID-19.

Биатлонисток вместе со старшим тренером Михаилом Шашиловым и массажистом Романом Никитиным сняли с самолета из-за ошибок в документах. Уточняется, что QR-код Ирины Казакевич показывал запрет на въезд в Китай. Другие члены национальной команды не предоставили сотрудникам аэропорта коды из специального приложения.

Читайте также:
Россия Коронавирус Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте