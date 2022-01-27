Коронавирус выявили у тренера сборной России по биатлону

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Положительный результат на коронавирус дал первый тест тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Башкирова.

— Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ, — уточнил Башкиров.

Сборная России по биатлону прибыла на Олимпийские игры в Пекин утром 27 января, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что пять членов сборной РФ по биатлону не пустили на рейс, который должен был доставить отечественную команду на Олимпиаду в Китай. Отмечается, что у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского тест на коронавирус показал положительный результат.

ПЦР-тесты у остальных членов сборной отрицательные.

В результате случившегося вылет российской команды в Пекин перенесли на день. За это время они должны разобраться с документами и подтвердить, что они переболели COVID-19.

Биатлонисток вместе со старшим тренером Михаилом Шашиловым и массажистом Романом Никитиным сняли с самолета из-за ошибок в документах. Уточняется, что QR-код Ирины Казакевич показывал запрет на въезд в Китай. Другие члены национальной команды не предоставили сотрудникам аэропорта коды из специального приложения.