ВОЗ оценила вероятность признания «Спутника V» в 2022 году

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ в 2022 году. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в четверг, 27 января.

— Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще 16 кандидатов находятся в процессе ожидания, включая «Спутник V», — рассказала специалист.

Для включения в данный список следует собрать необходимый пакет документов, уточнила она. Все идет по плану, и ВОЗ надеется, что в этом году удастся прийти к окончанию процесса, отметила Вуйнович в эфире «России 24».

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26 января китайские ученые сообщили, что в человеческую популяцию может проникнуть новый коронавирус NeoCoV, ранее обнаруженный в ЮАР. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Чтобы проникнуть в человеческий организм, ему нужна определенная мутация. Но во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.