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Астролог составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль

Иван Юминов

Общество
Астролог составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль
Фото: Pexels

Астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2022 года.

Овен

Овны смогут начать отношения с теми, кто им давно нравится. Некие обстоятельства помогут им раскрыться перед потенциальным партнером и прояснить намерения.

Телец

Тельцы согласятся на рандеву с человеком, которого раньше не рассматривали на роль второй половинки. Есть вероятность, что в будущем случится перспективный и многообещающий роман.

Близнецы

Для Близнецов февраль станет спокойным месяцем в плане знакомств и отношений. Если форсировать события, то есть риск вступить в неподходящий для Близнецов союз, предупредила Жемчужная.

Рак

Раки, с одной стороны, смогут закрыть старые гештальты, с другой — попробовать восстановить отношения. Главное — не принимать спонтанных решений и взвешивать каждый шаг, чтобы потом не пожалеть о сделанном.

Лев

Львам, находящимся в поиске, пришло время перейти к активным действиям — проявить инициативу и уверенно флиртовать. Благоприятный период, чтобы завязать разговор с теми, кто интересен.

Дева

Девам, пребывающим в отношениях, придется запастись выдержкой и терпением, чтобы сохранить равновесие. Ради соблюдения своих интересов следует высказываться начистоту, но при этом быть осторожнее в выражениях.

Весы

Людям, рожденным под созвездием Весов, захочется побыть в «домике». Одинокие представители знака не готовы к романтике, а семейным Весам лучше находиться с близкими людьми в безопасной и проверенной обстановке.

Скорпион

Некоторые Скорпионы после разочарований на любовном фронте почувствуют, что почва уходит из-под ног. Правильнее сделать передышку — уже в марте появятся потенциальные возлюбленные.

Стрелец

Стрельцы «прокачают» многие аспекты взаимодействия с партнером, а также добавят страсть в интимные отношения. Роман представителей знака может перерасти в семейную жизнь.

Козерог

Козерогам не рекомендуется заострять внимание на тех представителях противоположного пола, которые уже состоят в отношениях. Велика вероятность влюбленности в того, кто занят и абсолютно точно не собирается ничего менять в личной жизни.

Водолей

Для людей, рожденных под созвездием Водолея, наступает месяц, полный наслаждений. Атмосфера располагает: забот у Водолеев поубавится, а уверенности, наоборот, станет больше.

Рыбы

Рыбы сблизятся с возлюбленными: былые конфликты угаснут, а недопонимание исчезнет. Обоюдная любовь и страсть выйдут на новый виток, который можно назвать счастьем, отмечает New Inform.

19 января сообщалось, что астрологи убеждены в том, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

Так, Тельцов, по их мнению, нельзя назвать обязательными и ответственными. Они на редкость эгоистичны и никогда не ставят отношения с партнершей на первый план.

Для них важна успешная карьера и персональная удовлетворенность. Они вряд ли станут прикладывать усилия для создания семьи или сохранения брака. Среди знакомых они слывут безнадежными холостяками.

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