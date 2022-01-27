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Стало известно, какая профессия подойдет разным знакам зодиака

Георгий Соланович

Общество
Стало известно, какая профессия подойдет разным знакам зодиака
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Работа должна приносить не только доход, но и удовольствие. Астрологи рассказали, какая работа подойдет разным знакам зодиака лучше всего.

Овну подойдет профессия брокера. Они всегда спокойны и готовы принимать важные решения, быстро реагировать. Тельцам понравится работать финансистом, учителем или поваром, ведь люди, родившиеся под этим знаком зодиака, творческие личности. С Близнецами похожая ситуация. Они очень креативны и готовы пробовать что-то новое. Им подойдет профессия писателя и журналиста.

Раки выбирают место работы по количеству шума в офисе и дружелюбности коллектива. Им подойдет медсестра или кондитер. Та же ситуация и с Девами – им прекрасно подойдет профессия в медицине. Львы же, наоборот, лидеры по своей натуре, привыкли работать с людьми. Они станут прекрасными продюсерами или шоуменами.

Весы по своей природе могут стать прекрасными дипломатами, а Скорпионы – агентами спецслужб. Оптимизм Стрельцов обеспечит им светлое будущее в сфере туризма, а внимательность и тактичность Козерогов предрекает им преподавательское поприще. Водолеев привлекает общественная работа: кино, радио и телевидение, Рыбы же, скорее всего, выберут шоу-бизнес или туризм, передает 5-tv.ru.

27 января астролог составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

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