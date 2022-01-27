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Прокуратура поставила на контроль дело экс-главы подмосковного управления Росимущества

Евгений Белоусов

Происшествия
Прокуратура поставила на контроль дело экс-главы подмосковного управления Росимущества
Фото: Вечерняя Москва

Подмосковная прокуратура поставила на контроль уголовное дело, которое было возбуждено в отношении бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Московской области Николая Пешкова. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, Пешков, находясь в должности руководителя территориального управления Росимущества Московской области, получил от коммерсанта взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из российских курортов, говорится в сообщении ведомства.

Дело Пешкова

Николай Пешков был задержан 27 января. По данным «ВМ», в суд поступило ходатайство следствия об аресте Пешкова на срок до 26 апреля 2022 года. Экс-чиновнику предъявили обвинение по уголовной статье «Взятка в крупном размере».

Позже пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила, что Пешкова отправили в СИЗО до 25 марта.

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