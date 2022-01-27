Силовики задержали экс-главу подмосковного управления Росимущества по делу о взятке

Фото: depositphotos

В Подмосковье правоохранители задержали бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Московской области Николая Пешкова. Это следует их картотеки Бабушкинского районного суда Москвы.

По данным «ВМ», в суд поступило ходатайство следствия об аресте Пешкова на срок до 26 апреля 2022 года. Экс-чиновнику предъявили обвинение по уголовной статье «Взятка в крупном размере».

Позже пресс-секретарь суда Савельева Александра сообщила, что Пешкова отправили в СИЗО.

— Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя Росимущества Подмосковья — Николая Пешкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ («Взятка в крупном размере» — прим. «ВМ»), сроком по 25 марта 2022 года включительно, — заключила Савельева.

Днем ранее Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о сроках ознакомления с материалами дела журналиста Сафронова и его адвокатов. Ходатайство, как уточняется, подал старший следователь по особо важным делам СУ ФСБ А. Чабан.