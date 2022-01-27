Эксперт объяснил, зачем нужна легальная криптовалюта

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Минфин вместо запрета криптовалют предложил новую инициативу по созданию правил операций с электронными средствами.

Ведомство предлагает проводить операции через банки страны, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, доктор технических наук, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как чисто технически ее можно создать и зачем она вообще нужна России.

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Зачем нужна легальная криптовалюта

— Проблема животрепещущая и охватывает десятки миллионов человек. В стране около 17 миллионов владеют криптокошельками. В основном это молодое и работоспособное население до 45 лет. ЦБ говорит о запрете криптовалюты у нас, но за рубежом это действовать будет. При этом технологически запретить это в интернете невозможно, — сказал эксперт.

Профессор подчеркнул, что федеральный Минфин несколько лет подряд вел серьезную аналитическую работу, благодаря которой в мире криптовалют может устраниться анонимность, образуется легальное поле, куда люди будут инвестировать, а также появится прозрачное налогообложение.

— Эта система должна дополниться новыми технологическими элементами. Криптовалюту нужно согласовать с нашим аналоговым миром, тогда это будет работать, — сказал эксперт.

Накануне экономист объяснил, может ли биткоин заменить рубль.