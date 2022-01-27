МИД России высказался об отношениях между Украиной и НАТО

Фото: МИД РФ

НАТО не брало на себя обязательства по защите Украины. Об этом заявил заместитель директора информации и печати МИД России Алексей Зайцев в четверг, 27 января.

— Насколько мы знаем, НАТО и ее государства-члены не брали на себя обязательств по защите Украины. Это неоднократно подчеркивал, в том числе, и сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, — рассказал дипломат.

Киев, как уточнил он, является лишь партнером альянса. На него не распространяется действие пятой статьи вашингтонского договора о коллективной обороне стран НАТО, приводит слова Зайцева РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.