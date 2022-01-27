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Норвежские ученые обнаружили в пластиковой посуде способствующие ожирению молекулы

Ирина Игнатенко

Общество
Норвежские ученые обнаружили в пластиковой посуде способствующие ожирению молекулы
Фото: depositphotos

Норвежские биологи провели исследование и выяснили, что в пластиковых бутылках, посуде и губках содержатся одиннадцать молекул, которые способствуют ожирению и другим нарушениям метаболизма.

Специалисты отмечают, что людей с лишним весом становится все больше. По сравнению с 1975 годом количество людей с ожирением выросло в три раза. В конце прошлого десятилетия мужчин и женщин с лишним весом в мире было около двух миллиардов.

Мартин Вагнер из Норвежского научно-технологического университета и его коллеги провели анализ связи между набором веса и пищей, водой и пластиковой посудой. Специалисты установили, что в пластике содержатся одиннадцать молекул, нарушающих обмен веществ. Почти все они относятся к дибутилфталатам и дифенилфосфатам – ароматическим органическим веществам, передает argumenti.ru.

До этого руководитель центра научно-публикационной аналитики и международных рейтинговых исследований, член рабочей группы EcoNET Национальной технологической инициативы Михаил Иванов рассказал, какие столовые приборы считаются наиболее экологичными.

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