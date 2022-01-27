Более 450 патронов и оружие обнаружили полицейские у жителя Подмосковья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Золотово Карта всех событий

В Воскресенске полицейские задержали 47-летнего мужчину, у которого нашли более 450 патронов различного калибра и два пистолета, переделанных под боевые. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 27 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, патроны и два пистолета Макарова, которые задержанный самостоятельно переделал под боевые, обнаружили по месту бывшей работы задержанного. Также полицейские нашли приспособления для снаряжения боеприпасов и модернизации охолощенного оружия в его боевые аналоги. Кроме того, до задержания мужчина успел выкинуть в мусорку пакет с порохом.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

На допросе задержанный признался, что покупал порох через интернет. Таким же образом он приобретал и комплектующие для патронов. Мастерская, в которой задержанный собирал патроны и переделывал оружие, была расположена на кухне его квартиры.

— Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятое оружие является охолощенными пистолетами Макарова, переделанными самодельным способом в огнестрельное оружие, а 120 патронов пригодны для стрельбы. Остальные изъятые боеприпасы и вещество направлены на экспертизу, — заявила Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

25 января сообщалось, что контролеры метро Москвы оказали помощь в задержании пары, которая находилась в федеральном розыске. В ходе проверочных мероприятий на станции «Котельники» сотрудники метро остановили пассажиров, которые зашли в подземку без защитных масок.

В ходе составления протоколов выяснилось, что они находятся в федеральном розыске. После этого подозреваемых задержали и отправили в отдел полиции.