Педиатр предупредил о «грозном» синдроме при штамме «омикрон»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мультивоспалительный синдром может появиться у человека при заболевании штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил педиатр Сергей Бутрий в четверг, 27 января.

— Отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром при ковиде. При нем сыпь может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой, и она сочетается с остальным типичным комплексом симптомов (высокой лихорадкой, кричащими воспалительными изменениями в анализах крови, позже — поражением сердца), — рассказал специалист.

Врач уточнил, что при появлении симптомов простуды или ОРВИ не стоит сразу вызывать врача. К медикам нужно обращаться при появлении одышки, спутанности сознания и яркой сыпи, приводит слова Бутрия «Правмир».

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

25 января ученые из медицинского университета Киото заявили, что «омикрон» быстро распространяется из-за живучести на ряде поверхностей. Новый вариант, как считают они, способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие штаммы.

Так, на пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. При этом «дельта» держалась 114 часов, а «омикрон» — примерно 193,5 часа.