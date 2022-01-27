Экономист объяснил, что будет с рублем в случае новых санкций

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперты рассказали, чего ждать от рубля в случае, если западные государства введут новые санкции против России. США сообщают, что в случае эскалации ситуации на Украине санкции окажутся в разы серьезнее, чем в 2014 году.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института нового общества, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, к чему приведут ограничительные меры и стоит ли ожидать кризиса.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что будет с рублем в случае новых санкций

— Противовес — это российские санкции, которые могут рубль поддержать. Они не направлены на ущерб для российской экономики: 13 триллионов долларов составит ущерб американской экономики. Если Россия разорвет дипломатические отношения с США, то мы автоматически не признаем американскую интеллектуальную собственность, она становится ничьей. Это значит, что копировать можно все, что угодно, — считает эксперт.

Он отметил, что в Вашингтоне ответных действий России сильно боятся. А в случае американских санкций буквально через один-два года российский рынок благодаря замещению не будет нуждаться ни в чем западном.

— Российская экономика выходит на подъем, и в ближайшие 10–20 лет будет сильный рост. Нам нужно будет заменить доллар на какую-нибудь другую валюту. Нам нужно форсировать развитие в обрабатывающую промышленность и направить внимание на социальную политику, — сказал эксперт.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится западных ограничений, в том числе и тех «адских» санкций США.