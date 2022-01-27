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В Госдуме предложили поднять стипендию для ряда категорий студентов

Иван Юминов

Экономика
В Госдуме предложили поднять стипендию для ряда категорий студентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Уровень стипендии можно поднять для отдельных категорий студентов в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в четверг, 27 января.

— Понятно, что поднять сразу всем стипендии, наверное, будет экономически тяжело, но выработать некий подход, который поможет определить приоритетные аудитории: например, обучающихся по приоритетным для экономики профессиям, либо в трудодефицитных субъектах, или еще что-то — это путь. И этот путь мы начали вместе с комитетом Госдумы по науке и высшему образованию, Минобрнауки и министерством финансов, — рассказал парламентарий.

Он также анонсировал законопроект, который изменит принцип выплаты пособий по безработице для детей-сирот. Параллельно депутаты должны стимулировать работодателей трудоустраивать выпускников детских домов, приводит слова Метелева агентство городских новостей «Москва».

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал индексацию ряда социальных выплат с 1 февраля. Так, по поручению президента размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастет на 8,4 процента.

Также увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. При этом материнский капитал на первого ребенка вырастет до 524 тысяч рублей.

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