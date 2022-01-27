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Ряд социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля

Иван Юминов

Экономика
Ряд социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал индексацию ряда социальных выплат с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 27 января.

— По поручению президента размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастет на 8,4 процента. Также увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, — говорится в сообщении.

При этом материнский капитал на первого ребенка вырастет до 524 тысяч рублей. Размер пособия на второго и последующих детей составит 693 тысячи рублей, отмечается в Telegram-канале ведомства.

25 декабря 2021 года в ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

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