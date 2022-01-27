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Bloomberg: Путин отклонил предложение ЦБ о запрете криптовалют в России

Иван Юминов

Экономика
Bloomberg: Путин отклонил предложение ЦБ о запрете криптовалют в России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отклонил предложение ЦБ о запрете криптовалют внутри страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 27 января.

— Путин поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия, сообщили люди, попросившие не называть их имен, поскольку информация не является общедоступной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить позицию Путина и сказал, что президент приказал правительству и центральному банку урегулировать свои разногласия, — говорится в сообщении.

Поддержка лидера в сочетании с его публичными комментариями означают, что предложения, скорее всего, будут одобрены, считает агентство. В России есть ряд регионов, которые имеют профицит электроэнергии из-за обильных поставок с гидроэлектростанций или из-за закрытия энергоемких промышленных объектов, отмечает Bloomberg.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.

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