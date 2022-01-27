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Запрещенный в служении протодиакон Кураев заболел COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Запрещенный в служении протодиакон Кураев заболел COVID-19
Фото: youtube.com/Тайга.инфо

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев попал в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщил иеромонах Димитрий (Першин) в четверг, 27 января.

— Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто, — рассказал священнослужитель.

Протодиакон находится в стабильном состоянии средней тяжести, уточнил он. Иеромонах закончил публикацию в Facebook просьбой молиться за Кураева.

В апреле 2021 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел мораторий на издание указа о лишении сана Кураева. Патриарх утвердил лишение сана Кураева, а время наложенного на указ моратория предоставляется Кураеву, чтобы пересмотреть свое отношение к Русской православной церкви.

Епархиальный суд лишил Кураева сана за оскорбление в адрес умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агайкина. В январе 2021 года Кураев заявил, что обратился к патриарху с ходатайством о пересмотре его дела. Позже в епархии сообщили, что оснований для пересмотра решения нет.

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