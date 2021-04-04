Патриарх Кирилл ввел мораторий на издание указа о лишении сана Андрея Кураева

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел мораторий на издание указа о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщили на сайте Московской городской епархии в воскресенье, 4 апреля.

Патриарх утвердил лишение сана Кураева. А время наложенного на указ моратория предоставляется Кураеву, чтобы пересмотреть свое отношение к Русской православной церкви.

— На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, избранный им в свое время, — говорится в опубликованной патриаршей резолюции.

Напомним, епархиальный суд лишил Кураева сана за оскорбление в адрес умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агайкина. В январе нынешнего года Кураев заявил, что обратился к патриарху с ходатайством о пересмотре его дела. Позже в епархии сообщили, что оснований для пересмотра решения нет.

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