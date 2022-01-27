Выставка «Защитники Щербинского» откроется в Музее Москвы

Фото: пресс-служба выставки

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы и Институт археологии РАН представляют выставку «Защитники Щербинского». Посетители увидят артефакты, найденные на территории спасенного от полного разрушения памятника дьяковской археологической культуры.

В экспозиции можно увидеть наконечники стрел, фрагмент меча, женские украшения и детали костюма, глиняные грузики. Одна из уникальных находок — бронзовые серьги и подвески.

Шумящие подвески из бронзы — очень редкие украшения эпохи, когда территорию бассейна реки Пахры населяли финно-угорские племена. На территории городища также найдены несколько предметов вооружения: два целых наконечника копья, обломки от втулок и лезвия копий, наконечники двушипных пластинчатых стрел и трехлопастной стрелы с ромбической формой пера.

Посетители выставки смогут увидеть отполированную вилочковую кость крупного лебедя с прочерченными по поверхности знаками. На протяжении тысячелетий лебедь являлся сакральным символом на евразийских пространствах и многие космогонические мифы разных народов связаны с водоплавающими птицами, которые принимали участие в сотворении мира.

Щербинское городище — археологический памятник, расположенный в подмосковном Домодедове на берегу реки Пахры. Здесь находилось небольшое укрепленное поселение, на котором люди жили с эпохи раннего железного века, а самые поздние находки датируются VI-VII веками нашей эры.

Выставка открыта с 4 февраля по 3 апреля, сообщает пресс-служба музея.