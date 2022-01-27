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Мужчины со стажем вождения более 20 лет чаще всего нарушают ПДД

Евгений Белоусов

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Итоги — 2021
Происшествия
Мужчины со стажем вождения более 20 лет чаще всего нарушают ПДД
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

За прошедший 2021 год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. Об этом в четверг, 27 января, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

В пресс-службе ведомства отметили, что на первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

Как подметили в ведомстве, большее количество нарушений со стороны водителей-мужчин связано с тем, что они больше и чаще управляют транспортными средствами.

Статистика ДТП

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что наиболее частым видом дорожных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

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