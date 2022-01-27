В поликлиниках Москвы приняли меры для сокращения очередей

Фото: Василий Плиткин, Вечерняя Москва

В столичных поликлиниках приняты необходимые меры после резкого увеличения числа пациентов в начале недели. Сейчас очередей нет. Об этом сообщил главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев в четверг, 27 января.

По его словам, было увеличено количество дежурных врачей, которые занимаются ОРВИ. Помещения для приема пациентов теперь находятся на трех этажах. Таким образом руководство разводит потоки пациентов с COVID-19 и ОРВИ.

Также увеличили количество врачей и ординаторов, для этого часть была перепрофилирована на ОРВИ.

— Большую помощь оказали стационары, которые направили часть медработников в поликлиники на помощь пациентам с ОРВИ. Также, если мы видим, что в одно здание лечебного учреждения идет большое количество обращений, то направляем туда сотрудников из другого здания. Оперативное реагирование очень важно, — сказал Гуляев.

Также врач призвал не впадать в панику при симптомах ОРВИ и соблюдать простые рекомендации — принимать обильное питье, следить за температурой, дистанцироваться от родственников и обратиться за медицинской помощью в случае необходимости, пишет агентство городских новостей «Москва».

Подчеркивается, что заболевший может получить консультацию врача и открыть больничный лист удаленно.

С 2022 года в Подмосковье начала действовать программа поддержки медицинских работников «Приведи друга». Если медицинский специалист приведет нового сотрудника, то получит единоразовую выплату.