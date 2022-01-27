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«Этот взгляд!»: Галкин запечатлел Пугачеву в необычном ракурсе

Иван Юминов

Общество
«Этот взгляд!»: Галкин запечатлел Пугачеву в необычном ракурсе
Фото: instagram/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram снимок супруги, певицы Аллы Пугачевой.

— Аллуся, — лаконично подписал он публикацию.

Юморист запечатлел жену во время прогулки по зимнему лесу. Пугачева позировала в пуховике, укрыв половину лица капюшоном. По подсчетам комментаторов, стоимость куртки примадонны составляет около 90 тысяч рублей.

«Всегда приятно смотреть на вашу семью»; «Как всегда прекрасна»; «Какие вы классные!»; «И на душе теплее!»; «Лучшая на все времена»; «Этот взгляд!», — написали подписчики.

17 января актер Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Экс-супруги решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.

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