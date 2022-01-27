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Суд арестовал укравшую 26 миллионов рублей девушку-кассира из Нижнего Новгорода

Евгений Белоусов

Происшествия
Суд арестовал укравшую 26 миллионов рублей девушку-кассира из Нижнего Новгорода
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд арестовал 23-летнюю девушку-кассира из Нижнего Новгорода, которая в течение полутора лет крала деньги из отделения банка, в котором работала. За это время она похитила 26 миллионов рублей. Об этом стало известно, в четверг, 27 января.

Теперь девушке грозит до 10 лет тюрьмы, передает Telegram-канал «112».

Похожий случай произошел в декабре прошлого года. Руководство одного из банков в Ачинске (Красноярский край — прим. «ВМ») заявило о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов (3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (более 4 миллионов рублей). Позже выяснилось, что деньги украла сотрудница банка.

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24 января этого года девушка не вышла на работу. Коллеги безуспешно пытались дозвониться до нее и выяснить, что произошло. В какой-то момент начальник решил проверить ее рабочее место и обнаружил крупную недостачу — 26 миллионов рублей. Позднее она была задержана полицией.

Подробный разбор громкого дела можно прочесть в материале «ВМ», в котором собраны все подробности.

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