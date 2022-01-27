26 миллионов на грудь: что известно о загадочном хищении денег из банка в Нижнем Новгороде

Фото: Соцсети

В четверг, 27 января, стало известно о задержании 23-летней девушки-кассира в Нижнем Новгороде. Ей удавалось в течение почти двух лет выносить деньги из отделения банка, в котором она работала. За все это время она похитила астрономическую сумму — 26 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об этой загадочной истории.

Любовь и увлечения мужа

Аферу с выносом денег из банка провернула 23-летняя девушка по имени Ксения. Как сообщает «КП», она окончила экономический факультет престижного университета с красным дипломом. Также девушка рано вышло замуж. Примечательно, что ее избранник искал пути стремительного обогащения.

Так, еще в 2017 году супруг Ксении на своих страницах в соцсетях рассказывал о многообещающем и прибыльном деле, которым он занялся вместе с женой. «Прибыльным делом» оказался обычный сетевой маркетинг, построенный на привлечении к продаже товаров большего числа людей. Подобные публикации мужчина завершал предложением вступить в его команду и обещаниями золотых гор в виде автомобиля Mercedes и дохода в 200 тысяч рублей в месяц.

Фото: Соцсети

Такие же сообщения в своих соцсетях размещала и его супруга Ксения. Однако «доходное» предприятие семьи «приказало долго жить». В начале 2020 года девушка почти перестала публиковать фотографии своей личной жизни в Сети. Вероятно, примерно в этот период времени пара задумалась о новых источниках дохода. В том же году Ксения устроилась на работу в крупнейший российский банк и не в маленькое региональное отделение, а сразу в головной офис, находящийся в центре Нижнего Новгорода.

В то же время муж Ксении решил попытать удачу, делая ставки на спорт. Новое увлечение мужчины принесло семье только убытки. Согласно базе ФССП, на Ксении висит долг в 100 тысяч рублей. Эти деньги девушка взяла в кредит.

Ставки, смартфон и увеличение груди

Выносить деньги из банка Ксения начала в ноябре 2020 года и делала это почти полтора года. 24 января этого года девушка не вышла на работу. Коллеги безуспешно пытались дозвониться до нее и выяснить, что произошло. В какой-то момент начальник решил проверить ее рабочее место и обнаружил крупную недостачу — 26 миллионов рублей.

Вскоре после этого новоиспеченную миллионершу задержала полиция. На допросе Ксения рассказала, что успела потратить часть денег на спортивные ставки, новый смартфон и операцию по увеличению груди. Остальные средства она приберегла для побега из страны.

В отношении нее возбудили уголовное дело. Теперь экс-сотруднице банка грозит тюрьма.

При этом совершенно непонятно, как в течение почти двух лет кассиру удавалось выносить деньги из банка. После случившегося в пресс-службе потерпевшей финансовой организации заявили, что «все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание».

«Ее подставили»

Соседка экс-кассира Наталья Ивановна не верит в ее вину. По ее словам, Ксения «порядочная девушка» и никогда не была замечена в чем-либо предосудительном.

— Никогда не поверю, это явно ее подставили. Она бы на это никогда не пошла. Это ребенок, добрая, ласковая девчонка, никогда она не могла пойти на это. Ни про какую пластическую операцию мы даже не слышали, — приводит словам соседки РЕН ТВ.

Наталья Ивановна также вспомнила, что недавно у Ксении начались проблемы со здоровьем. По ее словам, врачи обнаружили у девушки «опухоль в голове». Из-за этого Ксения очень переживала.

На работе девушка тоже была на хорошем счету. Одна из ее коллег рассказала, что произошедшее ее шокировало. Она подчеркнула, что Ксения — «отличный специалист», а в последнее время ее и вовсе готовили к повышению.

— Мы все в шоке от этой истории! Может быть, ее кто-то вынудил пойти на это? — цитирует коллегу Ксении «КП».

Похожий случай — дело кассира из Ачинска

В декабре прошлого года руководство одного из банков в Ачинске (Красноярский край — прим. «ВМ») заявило о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов (3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (более 4 миллионов рублей).

Полиция пришла к выводу, что к преступлению причастна девушка 1991 года рождения, работавшая в этом банке кассиром. В тот же день к правоохранителям обратилась мать девушки с заявлением о пропаже дочери.

По данным Telegram-канала SHOT, кражу совершила 30-летняя Анна Г. Она работала кассиром в ачинском банке. После завершения рабочей смены она сложила деньги в коробку и покинула офис.

14 декабря кассир пришла в отделение полиции с явкой с повинной, но без денег. Сдаться подозреваемую убедила ее мать. На допросе девушка сказала следователю, что передала похищенные из банка деньги людям, которые ей угрожали. Однако описать внешность шантажистов она не смогла.

16 декабря суд принял решение заключить подозреваемую под стражу сроком на 1 месяц 24 дня.

19 декабря стало известно, что в деле о присвоении более 22 миллионов рублей появился еще один подозреваемый — 30-летний муж фигурантки дела. Мужчину арестовали до 7 февраля 2022 года.