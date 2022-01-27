Жительница Нижнего Новгорода украла 26 миллионов рублей, чтобы увеличить грудь

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Нижнем Новгороде 23-летняя сотрудница банка похитила из него 26 миллионов рублей. Часть украденных денег она потратила на операцию по увеличению груди. Об этом сообщают СМИ в четверг, 27 января.

По данным РЕН ТВ, девушка по имени Ксения работала кассиром в одном из нижегородских банков. С ноября 2020 года она регулярно выносила из кассы различные суммы. В январе этого года она перестала появляться на работе, тогда начальство и обнаружило крупную недостачу в 26 миллионов рублей.

Новоявленную миллионершу почти сразу задержала полиция. На допросе она рассказала, что успела потратить часть денег на спортивные ставки, новый телефон и операцию по увеличению груди. Остальные средства Ксения приберегла для побега из страны.

Теперь экс-сотруднице банка грозит тюрьма. В отношении нее возбудили уголовное дело.

В декабре прошлого года похожий случай произошел в Красноярском крае. Девушка-кассир похитила около 22 миллионов рублей в разной валюте из отделения банка в Ачинске. Некоторое время девушке удавалось скрываться, но позже она сама пришла в отделение полиции с явкой с повинной.