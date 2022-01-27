Шойгу поручил создать компанию для обслуживания войсковых БПЛА

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Компании «Кронштадт» следует создать предприятие по обслуживанию поставленных в армию беспилотников. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в четверг, 27 января.

— Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла, должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные — там, где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников, — рассказал министр.

Шойгу проинспектировал первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных военных БПЛА, который «Кронштадт» построила в подмосковной Дубне. Для специалистов на производстве следует создать соответствующие условия, в том числе в части обеспечения жильем, подчеркнул он.

При этом новое производство глава ведомства оценил как «хорошее». Экскурсию также посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Минпромторга Денис Мантуров, отмечает РИА Новости.

12 января первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил полет, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода.

Общая продолжительность полета составила около получаса, стратегический ракетоносец поднялся на высоту 600 метров. Летчики за отведенное им время успели проверить устойчивость и управляемость самолета в воздушном пространстве. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, новый самолет получил на 80 процентов обновленные системы, оборудование, двигатель, а также системы управления самолетом, навигацией и оружием.