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В Музее русского импрессионизма рассказали об использовании в экспозициях запахов

Елизавета Короткова

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В Музее русского импрессионизма рассказали об использовании в экспозициях запахов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с11 Карта всех событий

Музей русского импрессионизма старается развивать интерактивность и инклюзивность своих экспозиций. Так, например, там можно увидеть картины, дополненные запахом. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

Под некоторыми картинами в музее установлены специальные колбочки с ароматными жидкостями. Так посетитель может не только увидеть картину, но и почувствовать связанный с ней аромат.

Например, для картины с портретом Анны Ахматовой специально был воссоздан аромат, который, предположительно, соответствовал запаху духов поэтессы. Этим занимаются искусствоведы и парфюмеры.

Как отметили в пресс-службе, подобный интерактив не только позволяет полнее ознакомиться с произведением искусства, но и помогает слабовидящим людям.

Такой подход был использован на недавно прошедшей в музее выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924». Это выставка-исследование о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики сотни лучших авторов. На выставке были показаны знаковые работы из музейных коллекций и частных собраний России и мира, в том числе из Галереи Альбертина в Вене.

Посетить музей можно в рамках экскурсионного маршрута Мостуризма «Москва закулисная». Кроме музея в него вошли Геликон-опера, Исторический музей и другие культурные точки столицы. Этот маршрут — отличный повод показать туристам, как музеи и театр каждый день готовятся к принятию посетителей.

27 января в столичном выставочном центре «Гостиный Двор» стартовала вторая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». На выставке авторы представят различные арт-проекты: живопись, ювелирное искусство, скульптуру, архитектуру, церковное искусство и другое.

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