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Российский ударный беспилотник «Сириус» совершит первый полет в мае

Иван Юминов

Технологии
Российский ударный беспилотник «Сириус» совершит первый полет в мае
Фото: Instagram / minpromtorg

Новый российский ударный беспилотник «Сириус» выполнит первый полет в мае. Об этом заявил глава компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков в четверг, 27 января.

— Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае этого года, — рассказал представитель организации.

Летные испытания, как уточнил он, закончат в конце года. Новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе, добавил Богатиков.

Серийные поставки в войска новых БПЛА начнутся в 2023 году, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин. Дальность действия нового аппарата, по его словам, составляет три тысячи километров, отмечает ТАСС.

12 января совершил полет первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Общая продолжительность полета составила около получаса, стратегический ракетоносец поднялся на высоту 600 метров.

Летчики за отведенное им время успели проверить устойчивость и управляемость самолета в воздушном пространстве. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, новый самолет получил на 80 процентов обновленные системы, оборудование, двигатель, а также системы управления самолетом, навигацией и оружием.

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